SPD-Wandertag mit Ehrungen

WEISKIRCHEN Der SPD-Gemeindeverband Weiskirchen lädt zu einer Wanderung durch Teile der Gemeinde ein. Unter dem Motto „Wandertag für Alle“ sind alle Interessierten eingeladen am Samstag, 17. Juni, um 15 Uhr ab dem Wild- und Wanderpark Weiskirchen mitzugehen. Unterwegs stärkt die SPD die Wanderer mit einer Erfrischung. In Thailen angekommen sind die Wanderer zu einem kleinen Imbiss eingeladen. Am gleichen Abend werden langjährige Mitglieder des Gemeindeverbandes für ihr Engagement geehrt. Weitere Informationen gibt es online unter www.spd-weiskirchen.de.red./ti