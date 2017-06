PÜTTLINGEN „Singen wie im Himmel – Stunden voller Klang“ – unter diesem Motto bietet das Geistliche Zentrum des Dekanats Völklingen in Püttlingen, Völklinger Straße 197, einen Kurs am Samstag, 1. Juli, von 15 bis 17 Uhr an. Die Leitung übernimmt Christine Kukula.

Die Teilnehmer singen ohne Noten Lieder aus dem Herzen, Lieder aus aller Welt, Volkslieder, einstimmig und vielstimmig und geben den freien Tönen Raum. Von Herzen gesungen, kann eine ganz besondere, verbindende Qualität und ein heilsames Feld in den Menschen und in der Welt entstehen.

Alle Stimmen, mit und ohne Erfahrung, sind willkommen. Mitzubringen sind Neugierde und Lust aufs Singen sowie Offenheit für neue Stimmerfahrungen. Die Kosten betragen 20 Euro, zahlbar vor Ort.

Anmeldung im Dekanatsbüro, Tel. (06898) 6908900, oder im Geistlichen Zentrum, Tel. (06898) 6940962. Weitere Infos unter www.gzvk.de. red./rfe