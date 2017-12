CONTWIG Wer gute Vorsätze für das Neue Jahr hat und mehr für seinen Körper tun möchte, ist bei der VT Contwig genau richtig. Ab Januar 2018 bietet die VT Contwig einen Pilates-Kurs unter der Leitung einer ausgebildeten Kursleiterin an.

Pilates ist eine wirkungsvolle Trainingsmethode für Körper und Geist. Auf schonende Weise verbessern man Körperhaltung, Koordination, Atmung, Konzentration und Ausdauer. Durch ein systematisches Training werden einzelne Muskeln bzw. Muskelpartien gezielt aktiviert, entspannt oder gedehnt. Das Training der Tiefenmuskulatur im Becken und in der Taille verbessert die Beweglichkeit. Wer Pilates trainiert, ändert bald seine Bewegungs- und Haltungsgewohnheiten und nimmt so das Training mit in den Alltag.

Am Donnerstag 11. Januar 2018, von 9.30 bis 10.30 Uhr bietet die VT Contwig ein kostenloses Schnuppertraining in der Turnhalle der VT Contwig, Schillerstraße 22, an. Bitte zu dieser Stunde eine Matte, warme Socken und ganz viel Begeisterung für Pilates mitbringen.red./dos