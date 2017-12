„Schnapp ihn dir!“

FALSCHEID Der Förderverein der Falscheider Fußballer veranstaltet am Freitag, 15. Dezember und Samstag, 16. Dezember seinen schon traditionellen Weihnachtsbaumverkauf am Falscheider Stadion. Wie in den vergangenen Jahren, werden frisch geschlagene Nordmanntannen aus saarländischen Wäldern angeboten – jeder kann sich seinen Baum selbst „schnappen“. Der Verkauf beginnt an beiden Tagen um 10.30 Uhr. „Zur Mittagszeit servieren die „Sterne-Köche“ Frank und Paul Erbsensuppe mit Sauerkraut und Wurst“, ist vom Vorsitzenden Bernd Kreutzer zu erfahren. „Neben diesen Delikatessen bieten wir unseren Gästen Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln und am späten Nachmittag selbstgemachten Flammkuchen an, so dass sich unsere Gäste wohlfühlen und sich der Besuch lohnt.“ Ein besonderes Erlebnis wird der Auftritt von Eddi Zauberfinger am Freitag sein. Ab 18 Uhr wird er mit ein paar Überraschungsgästen sein bekanntes Repertoire und „weihnachtliche Klänge“ präsentieren und der Veranstaltung einen besonderen Flair verleihen.

Mehr Infos zum Verein und zur Veranstaltung unter www.sc-falscheid.de.red./mk