Schmuckstücke auf vier Rädern zu bestaunen

MERZIG Wieder großes Oldtimer-Festival beim ADAC-Saarland-Classic-Cup in Merzig: Fahrtleiter Edgar Neusius freut sich bei diesem neunten Oldtimertreffen des ATC Merzig und des TC Orscholz auf rund 120 Teilnehmer, die am Sonntag, 11. Juni, ab 9 Uhr auf dem Merziger Kirchplatz an den Start gehen.

Als erstes Fahrzeug wird er den Volvo PV 544m Baujahr 1960 von Horst Barthel auf die Strecke schicken. Mit an Bord ist dann auch Pastor Bernd Schneider von der Pfarrgemeinde St. Peter. Es folgt ein VW 1300 mit Henriette Louis-Barthel und Michael Betzold, dem Dekan von St. Peter. Und auch Ortsvorsteher Manfred Klein wird mitfahren. Er ist Co-Pilot von Ben Collmann.

„Oldtimerfreunde mit und ohne Auto sind eingeladen, bei unserem Treffen dabei zu sein,“ sagt Edgar Neusius. Wer sich kurzfristig noch entscheidet, auch an der touristischen Oldtimerfahrt teilzunehmen, kann sich am Veranstaltungstag am Vormittag noch im Café Kahn melden. Dieses Oldtimertreffen mit touristischer Ausfahrt in Merzig ist die zweite von insgesamt sechs Veranstaltungen um den ADAC-Saarland-Classic-Cup 2017, einer der beliebtesten Oldtimer-Serien in der Region für Fahrzeuge bis Baujahr 1987.

In diesem Jahr führen die rund 104 Kilometer von Merzig nach Losheim und von dort weiter nach Waldhölzbach, Saarhölzbach, Weiten und Mettlach. In Orscholz stoppt der Oldie-Tross zu einer Kaffee-Pause. Auf dem zweiten Teil der Route geht es über Faha nach Nennig und zum Weingut Karl Petgen, wo eine weitere, kurze Pause eingelegt wird.

Auf der Schlussetappe passieren die Teilnehmer Tettingen, Perl, Büschdorf, Tünsdorf und Nohn auf dem Weg nach Orscholz zum Cloef Atrium. Dort wird das erste Fahrzeug gegen 16.15 Uhr im Ziel erwartet. „Für die Besucher und Oldtimerfans in Merzig und Orscholz ist für das leibliche Wohl gesorgt. Vor der schönen Kulisse des Cloef Atriums können die Oldtimer bestaunt und fotografiert werden“, führt Streckenleiter Michael Petri aus.

Für eine Teilnahme am ADAC-Saarland-Classic-Cup braucht man keine Vorkenntnisse. Mitfahren kann jeder, der im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Beifahrer muss allerdings mindestens 16 Jahre alt sein.

„Die zu lösenden Aufgaben reichen vom Notieren der Stummen Wächter, über das Anhalten an den markierten Durchfahrtskontrollen bis hin zu zwei Sollzeitprüfungen und einer Geschicklichkeitsübung“, erklärt Organisationsleiter Dietmar Paulus.

Weitere Auskünfte erteilt der ATC Merzig sowie die Sportabteilung des ADAC Saar.rr