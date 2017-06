Saisonstart der Motorradfreunde

KIRKEL Die Motorradfreunde Kirkel möchten sich bei allen Motorrad- und Gespann Fahrern herzlich bedanken für die rege Teilnahme an unserer Saisoneröffnungsfahrt.

Es waren 38 Fahrer mit ihren Maschinen durch den Pfälzerwald nach Hofstätten in die Gaststätte „Mühlerslust“ gefahren. Nach einer Stärkung ging es dann wieder auf kleinsten Straßen in Richtung Heimat. Wieder zurück in Kirkel ließen die Teilnehmer die Ausfahrt in der Stammkneipe „Am Mühlenweiher“bei einem Benzingespräch ausklingen. red./jj