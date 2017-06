Event am 17./18. Juni im Miteinander der Generationen

SAARLOUIS Am Samstag (10 bis 24 Uhr)und Sonntag (10 bis 19 Uhr), 17./18. Juni, veranstaltet der Schachclub Rochade das Event „Saarlouis spielt“ im Haus „Miteinander der Generationen“, Konrad Adenauer Allee.

An beiden Tagen gibt es verschiedene Turniere im Brettspiel- und Tabletop-Bereich. Die Teilnehmer können sich in folgenden Wettbewerben messen: Die Siedler von Catan, Heck Meck, Warhammer Fantasy (9th Age) und Schach. Am Samstag findet von 14 bis 18 Uhr ein Tandem-Schach-Turnier statt.

Höhepunkt am Sonntag, 14 bis 18 Uhr, ist die Saarlandmeisterschaft im „Mensch ärgere Dich nicht!“.

Eine große Auswahl von Spielen und auch Spiele-Erklärer stehen zur Verfügung.

Informationen: www.rochade-saarlouis.de. red./am