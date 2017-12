Rote Funken blitzen an Fastnacht

NEUNKIRCHEN Ein vollen Terminkalender haben die Roten Funken auch in der neuen Session. Am Samstag 13. Januar findet ab 20:11 Uhr in der Funkennarrhalla, Zweibrücker Straße 23 in Neunkirchen der Ordensempfang der KG Rote Funken statt. An diesem offiziellen Empfang begrüßt der Verein das amtierende Prinzenpaar des NKA. Außerdem werden der aktuelle Sessionsorden und weitere externe Ehrungen verliehen.

Große Kostüm-Kappensitzung

Die große Kostüm-Kappensitzung der KG Rote Funken findet am Samstag, 3. Februar in der Neuen Gebläsehalle statt. Beginn ist um 19:11 Uhr. Die Gäste erwartet ein buntes Treiben im Saal und auf der Bühne, gute Stimmung und viel Spaß, getreu dem diesjährigen Motto „Faasnachtstreiwe kunterbunt, bei de Funke geht es rund“.

Karten sind beim Kartenvorverkauf am Montag, 8. Januar ab 19 Uhr und am Samstag, 20. Januar ab 19 Uhr in der Funkenarrhalla in der Zweibrücker Straße 23 und ab dem 10. Januar bei Tabak Doris Frank in der Bahnhofstraße 50 erhältlich.

Funken-Fastnachts-Party

In alter Funkenmanier findet auch in dieser Session die Funken-Fastnachts-Party am Samstag vor Rosenmontag, 10. Februar (Beginn: 20:11 Uhr) in der Funkennarrhalla statt. Eingeladen sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner der KG Roten Funken und die, die es noch werden wollen. Die Gäste erwartet unzählige verkleidete Narren, gute Stimmung, kalte Getränke, Musik vom DJ und vieles mehr. Der Eintritt ist wie immer frei.

Kinder-Faasenacht

Die Kinder-Faasenacht mit Kostümprämierung findet am Sonntag, 11. Februar ab 15:11 Uhr in der Gebläsehalle Neunkirchen statt. Eingeladen sind alle Nachwuchsnarren mit ihren Eltern und all diejenigen, die einige Highlights der großen Kostüm-Kappensitzung nochmals erleben möchten.

Nach und während des Rosenmontagsumzugs am 12. Februar findet ab 12:11 Uhr das alljährliche Rosenmontagstreiben in der Funkennarrhalla statt. Jeder der gute Stimmung genießen, ein kaltes Getränk zu sich nehmen, sich aufwärmen oder einfach noch nicht nach Hause gehen möchte, ist eingeladen mit den Roten Funken noch ein letztes Mal für diese Session zu feiern. Der Eintritt ist wie immer frei.red./eck