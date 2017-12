RODEN Das Regensburger Vokalensemble „StimmGold“ singt auf seiner Weihnachtstournee am Samstag, 30. Dezember, 18.30 Uhr, in der Kirche Maria Himmelfahrt in Roden.

Anspruchsvolle romantische Literatur, etwa von Max Reger und Vertonungen bekannter Melodien wie „Maria durch ein Dornwald ging“ stehen im Kontrast zu zeitgenössischen Werken von Owain Park, Peter Gritton und Alexander l’Estrange.

Als Besonderheit wird beim Konzert in Roden Prof. Kunibert Schäfer Junior (der Vater war Chorleiter in Roden) das Programm mit Orgelstücken von Bach und Reger ergänzen. red./am