Räuberischer Diebstahl in Saarbrücken

SAARBRÜCKEN Am Mittwoch, 7. Juni, gegen 19.51 Uhr wurde ein 37-jähriger Algerier bei einem Diebstahl beobachtet. Durch einen Detektiv konnte er auf frischer Tat verfolgt und festgehalten werden. Neben der Einleitung eines weiteren Strafverfahrens wurde der Algerier in Sicherungshaft genommen. Er kam seiner Ausreisepflicht aus der BRD nicht nach und hat aktuell keinen festen Wohnsitz. Er wird am morgigen Tag der Zentralen Ausländerbehörde überstellt. red./sh