OBERBEXBACH Der Pfälzerwaldverein Oberbexbach wandert am Mittwoch, 21. Juni, unter der Führung von Wanderführer Gerd Fuhrmann, sechs Kilometer durch die Wälder am Jägersburger Weiher. Schlussrast ist im neuen Biergarten am Weiher. Die Wanderer treffen sich um 14 Uhr auf dem Parkplatz Ortsmitte Oberbexbach. red./jj