Praktika, Work & Travel ...

Infos für Jugendliche am 22. Juni im BiZ Saarlouis

SAARLOUIS Am Donnerstag, 22. Juni, lädt das Berufsinformationszentrum (BiZ) Saarlouis interessierte Jugendliche zu einer Infoveranstaltung zu den Themen Freiwilligenarbeit, Praktika weltweit und Work & Travel ein.

Referent ist Praktikawelten, der Spezialist für Work & Travel, Praktika, Schüleraustausche und individuelle Auslandsaufenthalte weltweit. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Um 16 Uhr steht der Vortrag „Freiwilligenarbeit und Praktika weltweit“ auf dem Programm.

Auslandserfahrungen sind in der heutigen Berufswelt von großem Wert. Praktikawelten unterstützt Jugendliche bei Freiwilligenarbeit und Praktika weltweit. Die Betreuung vor Ort erfolgt durch reiseerfahrene Koordinatoren und professionelle Teams. Jugendliche können aus mehr als 300 Projekten in vielen verschiedenen Bereichen, etwa Sozialarbeit, Unterrichten, Humanmedizin, Umweltschutz oder Wildlife wählen – und das in 25 Ländern weltweit.

Der Vortrag „Work & Travel“ ist für 17 Uhr anberaumt.

Viele junge Leute packt nach der Schule das Reisefieber und sie möchten ferne Länder erkunden. Dafür ist das Work & Travel Programm von Praktikawelten genau das Richtige. Beim Working Holiday lernt man Länder von einer neuen Seite kennen, nämlich nicht aus der Sicht eines Touristen. Praktikawelten organisiert das Work & Travel, gibt Tipps, beispielsweise zur Beantragung des Working Holiday Visums, und steht den Teilnehmenden bei Fragen und Problemen vor und auch während des Auslandsaufenthalts zur Seite. red./am