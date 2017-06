Porsche-Treffen in Saarlouis

Kult-Autos am 18. Juni an der Stadtgartenhalle

SAARLOUIS Am Sonntag 18. Juni, 10 bis 17 Uhr, findet an der Stadtgartenhalle Saarlouis das Treffender Porsche Freunde Saar-Mosel statt – mittlerweile das größte Porsche Treffen in der Region.

Im vergangenen Jahr nahmen über 250 Porschefahrer die Einladung nach Saarlouis an.

Porsche aller Klassen, ob alte oder junge, ob Transaxle, luftgekühlte, oder ganz aktuelle Modelle wie Boxster oder 911/991 werden zu sehen sein. Bewirtet werden die Besucher mit Getränken, Hamburger, Bratwürsten, Kuchen und Kaffee.

Teilnahme und Eintritt sind frei. Der Erlös einer Spendenaktion ist für die Elterninitiative krebskranker Kinder der Uni-Klinik Homburg bestimmt. red./am