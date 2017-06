PÜTTLINGEN Am Donnerstag, 8. Juni, zwischen 14.30 und 16.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Knappschaftsklinikum in Püttlingen ein Opel Astra aufgebrochen. Der noch unbekannte Täter entwendete aus dem Fahrzeug diverse Gegenstände. Darunter war auch eine Angelausrüstung. Hinweise bitte an die PI Köllertal unter Tel. (06806) 9100. red./sh