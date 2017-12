Pfarreingemeinschaft lädt ein

SAARLOUIS Wer den Abend am Samstag, 16. Dezember, in Saarlouis nicht nur mit Shopping und Geschenkesuche verbringen will, für den hält die Pfarreiengemeinschaft in der Kirche St. Ludwig ein Angebot bereit.

Unter dem Motto „ADVENTure. Gott willKOMMEN“ sind interessierte Menschen aus Saarlouis und Umgebung eingeladen, sich auf das Fest der Geburt Jesu Christi und auf den abenteuerlichen Weg mit Gott auf andere Art vorzubereiten.

Während des ganzen Abends besteht die Möglichkeit unterschiedliche Angebote wahrzunehmen, die von Gruppen der Pfarrei und des Dekanates Saarlouis gestaltet werden.

Beginn ist um 17 Uhr mit einer musikalischen Einstimmung, bei der Adventslieder selbstverständlich nicht fehlen dürfen.

Den Anfang der Workshops macht der Kindergarten St. Ludwig mit Basteln von Adventslichtern und einer adventlichen Vorlesestunde für Kinder. Parallel dazu lädt die Seniorengemeinschaft zum Hören besinnlicher Adventstexte ein.

Bevor ab 18.45 Uhr die zweite thematische Runde mit einer Ikonen-Meditation und einem Angebot zum Thema „Was mir am Herzen liegt“ startet, findet um 18.30 Uhr ein Taizé-Gebet statt.

Ab 20 Uhr übernimmt der „Thomas-Gottesdienst-Kreis“ die Gestaltung für etwa eine Stunde.

Abschluss ist um 21.15 Uhr mit einem Friedensgebet.

Während des ganzen Abends besteht die Gelegenheit Engel aus alten Gotteslobbüchern zu basteln, sich segnen zu lassen, an der Aktion „Weihnachten weltweit“ teilzunehmen, Bitten für die Fürbittwand zu formulieren oder sich einen Bibelvers zu ziehen und sich inspirieren zu lassen.

Musikalische Beiträge zwischen den unterschiedlichen Angeboten runden das Programm ab. red./am