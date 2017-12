Paschek wird Mitglied der CDU-Fraktion

SAARLOUIS Die CDU-Fraktion hat einstimmig die Aufnahme des Stadtverordneten Jürgen Paschek beschlossen.

CDU-Fraktionschef Raphael Schäfer (MdL) betont, das ehemalige SPD-Mitglied habe sich in der Vergangenheit immer sehr stark für die Stadtpolitik und insbesondere den Stadtteil Steinrausch eingebracht: „Wir sind daher froh, dem Stadtratskollegen Paschek eine neue Heimat bieten zu können, denn es wäre schade gewesen, wenn die Saarlouiser Stadtpolitik einen derart engagierten Mitstreiter verloren hätte“.

Jürgen Paschek selbst erläutert seine Entscheidung: „Es war ein langer Prozess, der mich in der vergangenen Woche dazu veranlasst hat, aus der SPD und der SPD-Stadtratsfraktion auszutreten. Ich habe mich im Guten von meiner ehemaligen Partei bzw. Fraktion getrennt. Da ich dem Seeheimer Kreis angehört habe, war ich von meinen inhaltlichen Auffassungen nie sehr weit von der CDU entfernt. Gerade in der Vergangenheit hat es im Stadtrat Entscheidungen gegeben, wo ich ganz klar sagen muss, dass die CDU hier meines Erachtens recht hatte. Den letzten Ausschlag für meine Entscheidung hat der Tod von OB Roland Henz gegeben. Roland war der letzte Anker, der mich davon abgehalten hatte, diesen Schritt nicht schon früher zu gehen. Ich freue mich jetzt auf die Mitarbeit in der CDU-Fraktion und werde mich als Stadtverordneter wie auch bisher mit viel Herzblut für die Interessen der Menschen in unserer Stadt einsetzen.“

red./am