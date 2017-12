Olms Ritt durch das blanke Leben

Hans Werner Olm gastiert am Mittwoch, 21. Februar, in der Merziger Stadthalle

MERZIG Hans Werner Olm ist ein Komik- und Kabarett-Klassiker der speziellen Art. Seit fast vierzig Jahren im Geschäft, gilt er als Steinbruch für viele, die sich in diesem mittlerweile inflationären Genre versuchen. 2017 schlägt er mit seinem neuen Programm „Mach fertig“ zurück und bietet damit augenzwinkernd eine humoristische Lebensberatung für die Erwachsenenwelt. Hans Werner Olm gastiert am Mittwoch, 21. Februar, um 20 Uhr in der Merziger Stadthalle.

Ein deutsches Leben im Schnelldurchlauf – von der Wiege bis zum Sarg. Olm spiegelt uns das Portrait des späteren Arschlochs als süßes rebellisches Kind auf dem Weg in die angepasste Erwachsenenwelt.

„Mach fertig“: Olms Ritt auch durch das Leben, in zwei Stunden extremer Heiterkeit. Die Zuschauer können sich zurücklehnen und sich an dem Mann auf der Bühne, der es noch schwerer hat als alle, erfreuen. Die Besucher erleben zwei Stunden lang Hans Werner Olm in seinen Paraderollen als Menschendarsteller und staunen darüber, wie einfach er die Dinge auf den Punkt bringt, indem er die großen Momente im Leben eines Wohlstands-Asozialen vor Ihnen ausbreitet.

Zwei Stunden Olm ist wie achtzig Jahre selber gelebt. Sie sparen 79 Jahre, elf Monate, 30 Tage und 22 Stunden nutzloses Dasein auf diesem Planeten. Und wer nach der Vorstellung zusammenbricht, tut dies mit dem Gefühl, alles gesehen zu haben. Denn Olm kommt zur Sache – macht fertig. Infos online unter www.hanswernerolm.de.

Karten gibt’s in Merzig bei Weber Touristik, Poststraße 40, sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets gibt es auch unter der Hotline (0651) 9790770. Eintrittskarten und Infos gibt es auch online unter www.kultopolis.com.red./ti