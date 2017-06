„Ohne Zuschüsse geht gar nichts mehr“

HOMBURG Mit der Stimmenmehrheit von SPD, CDU und FWG gab der Homburger Stadtrat dem Haushaltsplan für das Jahr 2017 seinen Segen. Zuvor hatten die Kämmerer Ralf Weber und Michael Braß das Zahlenwerk mit dem Landesverwaltungsamt als Aufsichtsbehörde abgestimmt. Weber geht davon aus, „dass wir einen genehmigungsfähigen Haushalt bekommen werden.“ Erneut klafft im errechneten Ergebnishaushalt ein Defizit. Das bedeutet: Die Stadt wird 11,9 Millionen Euro mehr ausgeben als sie einnimmt. Das Defizit wird über die städtischen Rücklagen ausgeglichen. Sie sinkt, so Weber, zum Haushaltsjahresende auf 54,3 Millionen Euro. Damit die Stadt weiterhin investieren kann, hat die Aufsichtsbehörde eine Kredit-Aufnahme von knapp über 3,6 Millionen Euro erlaubt. Davon sind 1,9 Millionen Euro für Schulen, Straßen und städtische Gebäude vorgesehen. Auch Sonderkredite für rentierliche Maßnahmen (z.B. Kindertagesstätten, LED-Beleuchtung) sind angesichts knapp bemessener Spielräume noch möglich.

Weiterhin ist die Stadt zum Sparen verpflichtet und sie muss sich um Einnahmen bemühen. Letzteres wurde durch Anhebung der Gewerbesteuer auf 440 Prozent erreicht.

Der Haushaltssanierungsplan weist 1,9 Millionen Euro an dadurch erhofften Einnahmen aus. Im Sanierungsplan ausgewiesen ist bereits jetzt schon für das Jahr 2019 ein Einnahmeposten in Höhe von rund einer Million Euro. Sie resultieren aus einer möglichen Anhebung der Grundsteuer B im Jahr 2019.

Auch an der Kultur wird gespart

„Allerdings werden wir daran arbeiten, dass wir um eine Steuererhöhung herumkommen werden“, versprach Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind. Wo Einnahmen fehlen, da muss die Kommune den Rotstift am Personal ansetzen. Für das Jahr 2017 sind es über 130000 Euro durch zwei eingesparte Stellen. Zusätzlich wurde bei der Stiftung Römermuseum (sie feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen) ein Betriebskostenzuschuss von rund 123000 Euro gestrichen. Auch im kommenden Jahr wird in Homburg an der Kultur gespart. Erneut trifft es dann die Stiftung Römermuseum und die Kulturgesellschaft. Zusätzlich sind es dann vier Personalstellen in der Verwaltung, die eingespart werden sollen. Grüne und FWG kritisierten, dass die erhofften Einnahmen „sehr ambitioniert“ angegeben sind. Axel Ulmcke (FWG) sah in der Vergangenheit stets „Einnahmen, die weit von der Planung weg differieren“. Yvette Stoppiera-Wiebelt (Grüne) mahnte an „sich zurückhaltender mit Großprojekten zu beschäftigen“. OB Schneidewind hatte bereits zur Eröffnung darauf hingewiesen: „Ohne Zuschüsse geht gar nichts mehr“. Ein möglicherweise zuschussfähiges Projekt ist die Neugestaltung der Schlossberghöhlen und des Schlossberges. Dass für die Einleitungsphase Geld im Haushalt steht, freute den OB zwar, doch erklärte Ratsmitglied Ulmcke später: „Auch bezuschusste Projekte sind nicht zu stemmen“. Seitens der Linke kritisierte Barbara Spaniol – ebenso danach Georg Weisweiler (AllianZ) –dass das gescheiterte PP-Projekt Koi-Bad kein gutes Licht auf den Haushalt werfe. Weisweiler forderte gar ein geordnetes Insolvenzverfahren. Michael Forster (CDU) begrüßte vor allem, dass es gelungen sei, bereits im Mai einen Haushaltsentwurf zur Abstimmung zu bringen. Wünschenswert sei allerdings, dass dies künftig zum Jahresende der Fall sein sollte. Er hoffte, dass die eingerichtete Haushaltsstrukturkommission zum Erfolg wird.

Einig waren sich alle Fraktionen darin, dass sich ohne Unterstützung von Bund und Land die Haushaltssituation nicht ändern wird. rk