Öffnungszeiten des Hallenbades

DILLINGEN Das Hallenbad Dillingen ist an Heiligabend und an den beiden Weihnachtstagen, Sonntag, 24. Dezember, bis Dienstag, 26. Dezember, geschlossen. Am Mittwoch, 27. Dezember ist das Bad vormittags wegen Reinigungsarbeiten geschlossen, nachmittags ist es von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

An Silvester, Sonntag, 31. Dezember, und an Neujahr, Montag, 1. Januar, ist das Hallenbad geschlossen. Am Dienstag, 2. Januar ist das Bad vormittags wegen Reinigungsarbeiten geschlossen und nachmittags von 13 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.red./mk