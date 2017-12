NEUNKIRCHEN „Der Weihnachtsmarkt in Neunkirchen will Gefühle wecken, wie sie bei anderen eher kommerziellen Märkten oft vermisst werden: Behaglichkeit, Gemütlichkeit und Besinnlichkeit.“ Davon ist Fred Leibenguth, Hauptamtsleiter der Stadt Neunkirchen überzeugt. Neben der Atmosphäre im Schatten der Christuskirche macht er hierfür die Wahl der Aussteller, fast ausschließlich karitative Einrichtungen und das Programm verantwortlich, das Citymanagerin Jessica Schmidt zusammengestellt hat.

Seit drei Jahren ist der Weihnachtsmarkt nun wieder am Unteren Markt und wird seitdem wieder bestens angenommen. Dass sich der Verkehrsverein aus der Organisation zurückgezogen hat, ist für Leibenguth verständlich, da es ein großer Aufwand ist, die Veranstaltung durchzuziehen. Immerhin gehöre der Verein in diesem Jahr zu den Standbetreibern.

Auch die Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Stadtmitte ist in diesem Jahr aktiv dabei, wobei die Schüler schon in den letzten beiden Jahren sehr aktiv waren, weil sie für die Gestaltung des Plakates für den Markt verantwortlich waren. In diesem Jahr wurde der Entwurf von Vanessa Ludwig ausgewählt. Sie erhielt einen Gutschein für die Bücherei Bücher König. Außerdem überreichte Fred Leibenguth für alle 50 Teilnehmer Eintrittskarten für den Neunkircher Zoo.

Der Neunkircher Weihnachtsmarkt wird am Freitag, 15. Dezember um 17 Uhr von Oberbürgermeister Jürgen Fried eröffnet. Die Stände öffnen an diesem Tag bereits um 15 Uhr. Wie am Samstag, an dem bereits um 13 Uhr begonnen wird, sind die Stände bis 22 Uhr geöffnet. Sonntags kann man den Weihnachtsmarkt von 11 bis 18 Uhr genießen.

Musikalisch untermalt wird der Markt von Chören wie CantAnima, dem Singkreis Heinitz oder den Evolution Lady Singers. In den Räumen des Schwesternverbands wird vorgelesen. Außerdem werden Mitmachworkshops angeboten.

Gekoppelt an den Weihnachtsmarkt ist am Samstag, 16. Dezember das Latenight-Shopping, bei dem man bis 24 Uhr in den Geschäften stöbern kann.eck