Neues Eppelborner Heimatheft

EPPELBORN Der Förderkreis für Heimatkunde und Denkmalpflege Eppelborn hat im Kultursaal des Schlosses Buseck in Calmesweiler das Heimatheft Nr. 18 (2017/18) vorgestellt. Es enthält insgesamt elf interessante heimatkundliche Beiträge.

Der Vorsitzende des Förderkreises, Hans Günther Maas, der ca. 50 Besucher zu der Veranstaltung begrüßen konnte, schaute in seiner Rede auf die Entwicklung der eindrucksvollen Heftreihe zurück. Er erinnerte an die Anfänge des Vereines und die Männer der ersten Stunde. Etwa 60 Autoren haben seither an der Erstellung der Hefte mitgewirkt und auf insgesamt ca. 2400 Seiten mehr als 200 heimatgeschichtliche Beiträge publiziert.

Zuletzt dankte Maas den zehn Autoren des neuen Heftes, dem langjährigen Schriftleiter Reinhold Bost für seine verdienstvolle, uneigennützige Arbeit, und Manfred Holz, der dem neuen Band mit professionellem Geschick ein überaus ansprechendes Format gegeben habe.

Anschließend stellte Dr. Werner Morgenthal, ein ausgezeichneter Kenner der gesamten Saargeschichte, das neue Heft mit den Schwerpunktthemen „Reformation“ und „Erster Weltkrieg“ vor. Er zitierte aus einzelnen Beiträgen, sorgte mitunter für Erstaunen oder Betroffenheit und steigerte die Vorfreude der gesamten Zuhörerschaft auf die Lektüre des neuen qualitativ hochwertigen Bandes.

In Vertretung von Bürgermeisterin Birgit Müller-Closset lobte der Erste Beigeordnete, Ortsvorsteher Berthold Schmitt die verdienstvolle Arbeit des Förderkreises und ermunterte zur weiteren intensiven Erforschung der Heimatgeschichte. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Heftreihe noch viele Jahre fortgeführt werden möge.

Zum Abschluss der von Petra Kron und Isabelle Weber musikalisch stimmungsvoll umrahmten Veranstaltung, gab der Vorsitzende des Förderkreises den Buchverkauf frei und lud alle Anwesenden zu einem Glas Winzersekt „Schloss Buseck“ ein.

Übersicht der einzelnen Beiträge:

Dr. Werner Morgenthal: 500 Jahre Reformation

Hans Günther Maas: „Humes Lipps“- Schinderhannes von der Saar?

Franz Josef Schäfer: Aus den Kriegstagebüchern von Anna Steinmetz

Aloysius Scholtes/Anneliese Wark: Opfer des Ersten Weltkrieges

Hans Thome: In Eppelborn vor mehr als 70 Jahren

Ernst Morbe: Die Schafhauser Brücke zwischen Bubach und Calmesweiler

Dechant Matthias Marx: Die Bildfenster der St. Laurentius-Kirche in Bubach

Hans Günther Maas: Der Bildhauer Nikolaus Jacob und sein Werk

Frank Klein: Entstehung und Entwicklung der „Derminga Kerb“

Hanni Doods: Der Eppelborner Hilfsdienst e. V. – Rückblick und Aktuelles

Franz Josef Schäfer/Hans Günther Maas/Peter Nicolay: Wanderbericht aus dem Jahre 1960

Verkaufsstellen

Das 128 Seiten umfassende, hochinteressante Heimatheft kann zum Preis von 12 Euro erworben werden unter anderem bei der levoBank in Eppelborn, Wiesbach, Dirmingen und Humes, der Sparkasse Neunkirchen in Eppelborn, Wiesbach und Dirmingen, der Gemeindeverwaltung Eppelborn, Bürgerinfo, Rathausstr. 27, im Pfarrbüro Eppelborn, Kirchplatz 8.red./eck