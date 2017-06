Neue Betrugsmasche

SULZBACH Im gesamten Bundesgebiet kommt es zurzeit zu Anrufen über vermeintliche Preisausschreiben-Gewinne.

Die Betrüger gehen folgendermaßen vor:

Ein selbsternanntes „Notariat Bertelsmann & Partner“ meldet sich telefonisch bei potenziellen Opfern und informiert diese über einen angeblichen Gewinn in Höhe von 43000 Euro. Um das Geld zu erhalten, werden die „Gewinner“ zunächst aufgefordert, für die weitere Abwicklung rund 200 Euro „Steuern“ an das Hamburger Finanzamt zu überweisen. Die hierfür mitgeteilte IBAN ist tatsächlich diejenige des Hamburger Finanzamtes, wodurch bei den Opfern zunächst Vertrauen aufgebaut werden soll. Nach dieser ersten Überweisung werden die vermeintlichen Gewinner erneut angerufen und aufgefordert, für die eigentliche Gewinnauszahlung ca. 2900 Euro per Bareinzahlung über die Western Union Bank an ein Konto in Pakistan zu transferieren. Ein Gewinn wird nicht ausgezahlt.

Die Zahlungen an das Hamburger Finanzamt werden zeitnah zurückerstattet.

Das Geld, das nach Pakistan überwiesen wurde, ist verloren.

Wer einen solchen Anruf erhält, soll nicht überweisen und Strafanzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft.

Weiter rät die Polizei, nur Gewinne anzunehmen, wenn man vorher bewusst an einem entsprechenden Gewinnspiel teilgenommen hat. Grundsätzlich soll man vorsichtig bei Gewinnversprechen sein, wenn die Gewinnauszahlung an Bedingungen geknüpft ist. Man soll kein Geld ausgeben, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten!

Des Weiteren sollen die Bürger am Telefon niemals persönliche Informationen wie Kontodaten, Kreditkartennummern oder ähnliches weitergeben. red./sb