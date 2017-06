Natur erleben und erkunden

Workshop am 1. Juli in Weiskirchen

WEISKIRCHEN Am Samstag, 1. Juli, veranstaltet der Naturpark Saar-Hunsrück von 10 bis 15 Uhr einen Workshop „Natur vor unserer Haustür erleben und erfahren“ in der Naturpark-Gemeinde Weiskirchen.

Zusammen mit der Naturpark-Referentin Klaudia Landahl können die Teilnehmenden die jahreszeitlich bedingten Veränderungen in der Tier- und Pflanzenwelt erforschen und selbst erleben. So kann die Entwicklung von Blüten, Blättern und Knospen unmittelbar nachvollzogen werden. Die Naturfans haben Gelegenheit, ihre Heimat hautnah zu erkunden: Wie verbreiten Pflanzen ihre Samen? Wie verbringen die pflanzlichen Wiesenbewohner den Sommer? Dabei können große und kleine Workshop-Teilnehmer spielerisch und selbstständig ihre Umwelt mit allen Sinnen erleben und erfahren einen achtsamen Umgang mit der Natur. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person, für Familien 25 Euro. Eine frühzeitige Anmeldung ist erforderlich. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung in der Naturpark-Geschäftsstelle unter Tel. (06503) 9214-0 bekannt gegeben.red./ti