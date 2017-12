Musikverein Reisbach

Jahreskonzert am Sonntag, 17. Dezember

REISBACH Am dritten Advent sind alle Musikfreunde zum traditionellen Jahreskonzert der Musikvereins Reisbach herzlich eingeladen. Das Konzert beginnt am Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr, in der Lohwieshalle Reisbach.

Das ausgewogene Programm bietet den Konzertbesuchern klassischen Marsch, Sinfonische Blasmusik und Swing, sowie Filmmusik, Musical und Rock/Pop.

Auch im zweiten Konzert unter der Leitung von Dirigent Philipp Schug will der Musikverein die Vielseitigkeit des Orchesters zeigen: In „Mont Blanc“, einem monumentalen Werk der sinfonischen Blasmusik, wird die Erstbesteigung des „Dachs Europas“ beschrieben.

Die „Krimiszenen“ entführen das Publikum musikalisch in die 60er Jahre, als das Fernsehen noch schwarz-weiß und die Krimis regelrechte Straßenfeger waren. Einen interessanten Vergleich ermöglichen Marschklassiker aus Europa („Abschied der Gladiatoren“) und den USA („Captain America March“). Musicalmelodien aus „Wicked“, Popmusik des unvergessenen Michael Jackson sowie Hitgiganten der legendären Rockgruppe Chicago runden das abwechslungsreiche Programm ab. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Eröffnet wird das Konzert vom Jugendorchester des Vereins unter der Leitung von Eva-Maria Altmeyer. Der Verein und die Musiker laden ganz herzlich zu diesem Konzert ein und würden sich freuen, ein möglichst großes Publikum in der Lohwieshalle Reisbach begrüßen zu dürfen. red./am