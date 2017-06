Musikschulkonzert

DAHN Auch in diesem Jahr gibt es im Kurpark in Dahn ein Open-Air-Konzert der Kreismusikschule. Am Sonntag, 25. Juni, bestreiten ab 16 Uhr bei freiem Eintritt vier Ensembles das Programm.

Mit von der Partie sind die Jazz Kids, die von Uli Geßner geleitet werden. Sie spielen Stücke von Duke Ellington, Sunny Rollands und Petiford.

Auch die Flöten in Jeans werden aufspielen mit 35 Querflöten unter der Leitung von Michel Roublot. Bereits seit 21 Jahren gibt es diese Formation, die beim Open Air mit Volksweisen aus verschiedenen Ländern, Pink Panther von Henry Mancini, der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel und weiteren Titeln aufwartet.

Ein recht neues Ensemble wird ebenfalls mit dabei sein. Brassless nennt sich die Formation aus der Klasse von Sandra Resch, die mit Marlene Ehrhardt, Emma Ernst und Emma Motsch Lieder aus Harry Potter und Star Wars mit Trompeten intonieren wird.

Auch die Stringwalker werden wieder auftreten, das bekannte Gitarrenensemble mit 15 Spielern und Gesang von Anna Wernicke. Unter der Leitung von Harald Bellaire stehen Titel wie „Dust in the Wind“ von Kansas, „Theme from Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin, „Sound of Silence“ von Paul Simon und „Angie“ von den Rolling Stones auf dem Programm.

Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in das Haus des Gastes verlegt. red./dos