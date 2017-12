ALTENKESSEL Im Anschluss an die Vorabendmesse in der katholischen Kirche St. Elisabeth Rockershausen am 3. Adventssamstag, 16. Dezember, lädt die CDU Saarbrücken-West zum musikalischen Advent ein. Die Bläsergruppe St. Barbara wird hierbei musikalisch einstimmen. Dazu werden Gebäck und Glühwein gereicht. Der Gottesdienst beginnt um 18.30 Uhr. red./sh