Mitmachen beim Freundschaftslauf

DUDWEILER Der Lauftreff Rennschnecke Dudweiler veranstaltet am Sonntag, dem 25. Juni, seinen 5. Freundschaftslauf für jedermann. Start ist um 10 Uhr am Waldparkplatz Rentrischer Straße in Dudweiler. Angeboten werden eine Stunde Walking und Nordic Walking, sowie sechs bis zehn Kilometer Laufen.

Begleitet werden die Teilnehmer von ausgebildeten Betreuern. Die drei teilnahmestärksten Gruppen werden prämiert.

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.

Zur besseren Planung wird um Voranmeldung gebeten.

Ansprechpartner ist Rainer Mohr, Tel. (0681) 893847 oder E-Mail: rainer.mohr@stb-rainer-mohr.de, sowie unter rennschnecke-dudweiler@gmx.de. red./sb