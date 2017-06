ST. INGBERT Das nächste kostenlose Wissenschaftsforum St. Ingbert im MINT-Campus Alte Schmelz e.V. und in Kooperation mit der Initiative Alte Schmelz St. Ingbert e.V. und der Stadt St. Ingbert findet am Dienstag, 27. Juni, ab 19.30 Uhr statt. „Medizin aus dem Computer – was kann Bioinformatik?“ lautet der Vortrag von Prof. Dr. Dr. Thomas Lengauer, Max-Planck-Institut für Informatik-Bioinformatik und Angewandte Algorithmik.red./jj