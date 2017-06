Medaillen für Saar-Turner

BOUS Gleich zwei Medaillen gab es für die TG Saar-Turner in den Gerätfinals der Deutschen Meisterschaften. Vor 7000 begeisterten Zuschauern in der Max Schmeling Halle in Berlin ausgetragenen Gerätfinals sicherte sich Waldemar Eichorn vom TV Bous mit 14,00 Punkten die Silbermedaille am Pauschenpferd.

Der Chemnitzer Ivan Rittschik konnte dem Feuerwerk des gerade aus der Nationalmannschaft verabschiedeten Saarländers Waldemar Eichorn genügend entgegenzusetzen, um mit 14,475 Punkten den Sieg davonzutragen.

Dritter wurde der Erfurter Nils Dunkel mit 13,90 Punkten.

Eugen Spiridonov vom TV Bous holte sichzum ersten Mal bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften der Gerätturner in der Gruppe M 35 den Titel. Der TG Saar-Altmeister siegte souverän mit 77,25 Punkten. red./am