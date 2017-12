McMurphy im Lokschuppen

DILLINGEN Am Samstag, 9. Dezember heißt es wieder „Bistro Musik“ im Bistro Lokschuppen – diesmal unter dem Motto „Rockin´ Around the Christmas Tree“ mit McMurphy. McMurphy sind Frank Becker, Christian Kockler und Stefan Sünder Mit der klassischen Rock ‘n‘ Roll Besetzung Gitarre, Bass und Schlagzeug präsentiert das Trio unvergessliche Evergreens des Rock‘n Roll in englischer und deutscher Sprache. Mit dem Namen ihrer Band beziehen sich die drei auf McMurphy in dem Filmklassiker „Einer flog übers Kuckucksnest“, dargestellt von Jack Nicholson, der mehr oder minder zufällig in eine Irrenanstalt gerät.

Los geht es um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.red./mk/Foto: Künstler