Max Voices Spendenkonzert

SAARLOUIS Der Chor des Max Planck Gymnasiums Saarlouis, die Max Voices, haben ihr 5. Spendenkonzert veranstaltet. In der Französischen Straße sangen sie unter der Leitung von Holger Maas.

Trotz des nicht allzu guten Wetters, gab es viele Zuhörer und Spender. In etwa einer Stunde kamen 420,95 Euro zusammen.

Das Geld spenden die jungen Sänger für das Projekt „Frühes Frühstück“ der Kinderhilfe Saar an der Kirchbergschule in Malstatt und der Grundschule am Füllengarten in Burbach.

red./am / Foto: Schule