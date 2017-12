Lieder zur Adventszeit

RIEGELSBERG Zum ersten gemeinsamen Adventskonzert laden die Chorgemeinschaft Riegelsberg und der MGV Reingold Pflugscheid / Hixberg am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr in die evangelische Kirche in Riegelsberg ein. Solisten sind die Sopranistin Silvia Barthold, die Mezzosopranistin Monika Scheier, der Bassist Armin Scheier und die Pianistin Marina Kavtaradze. Mit traditionellen und modernen Liedern zur Advents- und Weihnachtszeit und zwei Lesungen wollen die Sänger und Sängerinnen die Zuhörer auf das Fest der Geburt Jesu einstimmen. Die musikalische Leitung liegt bei Erik Ihl und Volker Barthold.

Der Eintritt ist, es wird um eine Spende gebeten. red./sh