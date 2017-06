LG beim Halbmarathon

BEXBACH Unter erschwerten Bedingungen mussten die Läufer der LG Run N Ride beim Halbmarathon (21,1 km) in Saarlouis antreten. „Trotz der frühen Startzeit um 8:30 Uhr ging es mit der Temperatur flott nach oben, sodass wir am Ende das Tempo drosseln mussten“, so Stefan Emser, der nach 1:58 Stunden als 9. der Altersklasse M55 ins Ziel kam. Bester Bexbacher Läufer unter den 226 Finishern war Andreas Czech der nach 1:35 Stunden auf Platz 6. in der Altersklasse M45. Für Freddy Klein, der diesen Lauf als Vorbereitung für seinen Ironman-Wettkampf im Juli in Frankfurt in seinen Trainingsplan eingebaut hatte, blieb die Uhr nach 1:43 Stunden stehen. Rüdiger Threm (Altersklasse M50) mit 1:53 Stunden und Michael Helfen (Altersklasse M60) vervollständigten das Männerteam. Veronika Ruffing (Altersklasse W50) konnte knapp unter der 2-Stunden-Marke bleiben. Sie belegte damit ebenso Platz 4 in ihrer Altersklasse wie Petra Schütz, die nach 2:02 Stunden ins Ziel kam. red./jj / Foto: privat