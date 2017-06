Lebensgefährlich verletzter Radfahrer in Dudweiler

DUDWEILER Am Mittwoch, 7. Juni, gegen 20 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Fischbachstraße/Sulzbachtalstraße in Dudweiler. Ein 53 Jahre alter Autofahrer befuhr die Fischbachstraße und ordnete sich auf der linken Fahrspur ein um in die Sulzbachtalstraße abzubiegen. Hier missachtete er die Vorfahrt des Radfahrers, welcher den Radweg der Sulzbachtalstraße in Fahrtrichtung Jägersfreude befuhr. Es kam zur Kollision, wobei der Radfahrer auf die Motorhaube aufgeladen wurde und mittig der Fahrbahn zum Liegen kam. Hierbei wurde der 43-Jährige lebensgefährlich verletzt. Er erlitt unter anderem eine Beckenfraktur und wurde in der Folge in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken St. Johann unter Tel. (0681) 9321-233 in Verbindung zu setzen. red./sh