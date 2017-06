HOMBURG Die Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes und das UKS laden ein zur Langen Nacht der Wissenschaften 2017 auf dem Homburger UKS-Campus. Sie findet am Freitag, 23. Juni, statt. Von 16 bis 22 Uhr gewähren Kliniken und Institute einen Blick hinter die Kulissen. Die Lange Nacht der Wissenschaften hält auch in diesem Jahr wieder weit über 100 Angebote für die ganze Familie bereit: Vom begehbaren Herz-Modell über spannende Vorträge und Führungen bis hin zu den beliebten Mitmachangeboten. Natürlich immer im direkten Kontakt zu den Experten und der Möglichkeit, sich die eigenen Fragen beantworten zu lassen.

Den Aufbau des Herzens können die Besucher im großen, begehbaren Modell im Foyer der neuen Klinik für Innere Medizin, IMED (Geb. 41), selbst erkunden. Die Herzspezialisten vor Ort erklären alles Wissenswerte. Ebenfalls im IMED-Foyer ist die Wanderausstellung der Deutschen Universitätsklinika zu sehen: Auf 33 lebensgroßen Fotoaufstellern erzählen Patienten ihre großen und kleinen Geschichten. Wie die der kleinen Emmi, die dank der Homburger Mediziner mit elf Monaten das erste Mal die Stimme ihrer Mutter hörte.

Spannende Vorträge gibt es u.a. zum Impfen, zur Rauchentwöhnung, zum gesunden Altern, über Klinische Studien und zur Behandlung von Angststörungen. An vielen Stellen kann selbst ausprobiert werden, so beispielsweise am OP-Simulator, beim Ultraschall oder beim Versuch, selbst unter dem Mikroskop an einer Paprika zu operieren. Interessierte profitieren von den Angeboten der Kliniken: Es können eine automatisierte 5-fach-Blutdruckmessung, ein Herz-Ultraschall, eine Lungenfunktionsmessung oder auch eine Hörmessung durchgeführt werden. Mit verschiedenen Führungen gewinnen die Besucher einen Einblick in den Schockraum, den Zentral-OP, den Kreißsaal und das Zentrallabor. Die bei Kindern besonders beliebten Angebote wie das Anlegen von Gipsverbänden und die Rettung der Banane stehen natürlich auch wieder auf dem Programm.

Das Zentrum der Veranstaltung ist wie gewohnt die Festwiese im Haupteingangsbereich des Klinikums. Nach der offiziellen Eröffnung um 17 Uhr sorgen dort die Uni-Bigband und die Gruppe X-Pression für das musikalische Rahmenprogramm. Mit einer professionellen Gastronomie in Biergarten-Atmosphäre ist dort für das leibliche Wohl ebenfalls bestens gesorgt. Der bekannte Bimmelbahn-Service fährt die Besucher kostenlos durch das Gelände. Auch für die Lange Nacht der Wissenschaften 2017 gibt es zwei Ausgaben des Programms, ein ausführliches mit allen Angeboten und eines speziell für Kinder. Diese findet man unter www.uks.eu/langenacht. Das allgemeine Programmheft liegt am UKS und in verschiedenen Einrichtungen in der gesamten Region aus und wird am Veranstaltungstag auf dem Campus verteilt. red./jj