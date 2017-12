Nette Stunden in dörflicher Atmosphäre in Ballern

BALLERN Ein kulinarischer Adventsmarkt findet in Ballern am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, vor dem Feuerwehr-Gerätehaus statt. Ausrichter sind der „Verein zur Förderung der dörflichen Kultur in Ballern e.V.“ und die Saarlandfrauen Hilbringen-Ballern. Am Samstag beginnt um 15 Uhr der Adventsmarkt. Um 18 Uhr lädt „Radio Saarschleifenland“ zum Warm-Up zur Ü30-Party ein.

Ab 18.30 Uhr wird ein Stockbrotbacken für Kinder und Wunschzettelmalen angeboten.

Am Sonntag ist dann die Auslosung durch den Nikolaus.

Am Sonntag beginnt der Adventsmarkt um 11.30 Uhr mit dem Musikverein Fremersdorf. Zum Mittagessen gibt es ab 12 Uhr zusätzlich „Spanferkel“.

Der Nikolaus wird ab 15.30 Uhr den Markt und die Kinder besuchen. Um 18 Uhr ist die Auslosung der Tombola durch „RSL“. Für Kaffee und Kuchen sowie Essen und Trinken ist bestens gesorgt. Die Veranstalter freuen sich auf nette Stunden in dörflicher Atmosphäre.red./ti