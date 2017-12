Konzertreise des Ensembles „Ornament“

LEBACH Im Rahmen einer Konzertreise durch das Saarland, Frankreich und Luxemburg besucht die Vokalgruppe „Ornament“ auch die Stadt Lebach.

Gerade in Lebach bzw. auch den benachbarten Städten und Gemeinden ist die Gruppe bestens bekannt und beliebt.

Am Montag, 4. Dezember ist das Ensemble um 19 Uhr in Steinbach im Schützenhaus zu Gast, am Samstag, 9. Dezember um 18.15 Uhr in der Pfarrkirche in Gresaubach (nach der hl. Messe) sowie am Sonntag, 10. Dezember um 18 Uhr in der Pfarrkirche Thalexweiler, “.

Der Eintritt ist jeweils frei.

Das Repertoire der Gruppe ist vielfältig und umfasst zum Beispiel russisch-orthodoxe Musik aus dem 14. bis 20. Jahrhundert; Volkslieder der Russen, Belarussen, Ukrainer, Polen, Deutschen, Italiener sowie Lieder anderer Völker; Werke von westeuropäischen Komponisten aus den verschiedenen Epochen sowie Werke moderner Komponisten, Negro-Spiritual, Jazz etc.

