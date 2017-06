Kleines Mekka des Jugendfußballs

HILBRINGEN Der FSV Hilbringen lädt jetzt bereits zum 26. Mal zum „McDonald‘s-Junior-Cup“ in die „MHA Zentgraf-Arena“ ein. „Mit 78 Jugendmannschaften von der G- bis zur A-Jugend aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird auch in diesem Jahr die FSV-Sportanlage mit einem der größten Jugendturniere des Saarlandes zum Mekka des Jugendfußballs. „Guter Fußball dürfte garantiert sein“, sagt das Team um Jugendleiter Walter Lubjuhn.

„Dem Zahn der Zeit folgend müssen wir leider aber auch feststellen, dass es in den älteren Spielklassen mit immer weniger Mannschaften schwierig wird, genügend Teilnehmer zu finden. Dafür sind in den jungen Altersklassen viele spannende Spiele zu erwarten“, so Walter Lubjuhn. Das Turnier findet ab Fronleichnam vom 15. bis 18. Juni wieder unter der Schirmherrschaft der Geschäftsleitung der Firma „MHA Zentgraf GmbH & Co. KG“ statt.

Eröffnet wird das Turnier am Donnerstag, 15. Juni, mit den Spielen der C-Jugend mit insgesamt zehn Mannschaften. Zum Abschluss des Tages stehen sich die A-Jugendmannschaften der SpVgg Merzig, des FSV Hilbringen sowie des VfB Tünsdorf gegenüber. Am Samstag, 17. Juni, spielen dann ab 9.30 Uhr die F-Jugendlichen (16 Mannschaften) und ab 14 Uhr die Altersklasse der D-Jugend (zwölf Mannschaften). Um 17 Uhr findet das B-Jugend-Spiel FSV Hilbringen gegen FSG Moseltal statt. Am Sonntag, 18. Juni, dürfen zunächst die Jüngsten von der G-Jugend (21 Mannschaften) ran. Danach wird das Turnier mit der E-Jugend (14 Mannschaften) fortgesetzt.

Es wird eine Ballschussanlage installiert und eine Hüpfburg aufgestellt, außerdem kann man sich selbst an einer Torwand im Tore schießen üben. Wie sie sehen ist für Jeden etwas dabei. Langeweile dürfte auch jenseits der sicherlich spannenden Spiele hier nicht aufkommen.

Für das leibliche Wohl ist e an allen vier Turniertagen gesorgt. Es werden Schwenker und Würstchen angeboten, außerdem wird ein Crêpes-Stand vor Ort sein.red./ti