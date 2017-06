Kleine Abendmusik auch 2017

ELVERSBERG Auch in diesem Jahr finden wieder Konzerte im Rahmen der „Kleinen Abendmusik“ in der evangelischen Kirche in Elversberg statt.

An Fronleichnam, Donnerstag, 15. Juni, startet die Konzertreihe mit dem Ensemble „Russische Seele“. Jahrhundertealte geistliche Melodien aus der russisch-orthodoxen Liturgie und auch traditionelle, meist auch im Westen bekannte russische Volkslieder werden von diesem Ensemble präsentiert. Beginn ist um 18 Uhr.

Nächster Termin ist am Donnerstag, 22. Juni. Der Hausmusikkreis unter Leitung von Helmut Haag wird sein Können in der „Kleinen Abendmusik“ unter Beweis stellen. Beginn ist um 18 Uhr.

Wie immer ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen frei. Freiwillige Spenden zur Förderung der musikalischen Arbeit in der Kirchengemeinde sind willkommen.

red./hr