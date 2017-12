WEMMETSWEILER Zu dem letzten Konzert der Reihe „Klassik trifft…“ laden die Gemeinde Merchweiler und die Tourismus- und Kulturzentrale des Kreises Neunkirchen am Sonntag, 17. Dezember um 17 Uhr in den Großen Kuppelsaal des Rathauses Wemmetsweiler ein.

In Merchweiler ist Sebastian Voltz kein Unbekannter. Bereits im Alter von 14 Jahren überzeugte er sein Publikum von seinem Talent beim 1. Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ und wirkte danach mehrmals bei verschiedenen Konzerten mit.

Der in Illingen aufgewachsene Pianist Sebastian Voltz wurde klassisch ausgebildet, legte 2008 sein Konzertreifeexamen mit Auszeichnung ab, ist Preisträger diverser Wettbewerbe im klassischen Klavierfach, beschäftigte sich aber schon während seines Studiums mit Jazz. Zur gleichen Zeit stand er auf klassischen Konzertbühnen, reiste mit seinem Ensemble „Les éclats du son“ zu diversen Festivals für zeitgenössische Musik und war Keyboarder für den Pop-Act Curly. Als ständiger Klavierpartner von Helmut Eisel, arrangierte er dessen Komposition „Naftule in Jerusalem“ für Sinfonieorchester, produzierte die CD „Talking Sinatra“ mit Eisel und seinem eigenen Jazz-Trio und reiste mit ihm nach Israel auf den Pfaden der Klezmer-Musik.

Für das Staatstheater Saarbrücken trat Sebastian Voltz seit 2011 als Mitglied der Gruppe „Percussion under Construction“ auf und komponierte im letzten Jahr für diese Gruppe ein Konzert für Marimba und Sinfonisches Blasorchester. Seit einiger Zeit ist Sebastian Voltz Pianist des „Susan Weinert Rainbow Trio“.

Das Konzert mit dem Namen „Klassik trifft … Sebastian Voltz“ zeigt sowohl den Pianisten als auch den Komponisten, Interpreten und Improvisator Voltz. Seine Stücke für Klavier solo verbinden die Einflüsse aus den unterschiedlichen musikalischen Welten zu einer farbenreichen Melange aus klassischer Musik und europäischem Jazz, verfeinert mit der ein oder anderen Note aus orientalischen Kulturkreisen.

So findet man in diesem außergewöhnlichen Konzertprogramm neben einer Mozart-Arie auch einen Bach-Choral, eine Hommage an Keith Jarrett, ein Dankeschön an das deutsche Volkslied und eine kleine Portion Stravinsky. Irgendwo gar auch ein Liebeslied.

Nur… was findet man wo? Inwiefern ist es eben auch am Zuhörer, zu entscheiden, wo die Grenze zwischen Klassik und Jazz verläuft? Gibt es diese Grenze überhaupt wirklich?

Sebastian Voltz schreibt seine eigenen Stücke im Spannungsfeld zwischen den Stilen und benutzt das musikalische Material anderer Komponisten als Grundlage für Interpretation und Improvisation. Musik, so ehrlich wie sie nur sein kann, ist das Leitmotiv, das sich durch das Programm zieht.

Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Infos beim Kulturamt Merchweiler, (06825) 955220/226 und der Tourismus- und Kulturzentrale des Kreises Neunkirchen, (06821) 972920 oder www.merchweiler.de.red./eck