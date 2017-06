Kirmestreiben für Jung und Alt

MERCHWEILER Die Merchweiler Kirmes findet in diesem Jahr von Freitag bis Montag, den 16. bis 19. Juni, statt. Ortsvorsteher Hans Werner Becker freut sich auf dieses Fest und hofft, dass er mit all seinen Gästen aus Nah und Fern ein stimmungsvolles Patronatsfest feiern kann.

Für die richtige Kirmes-Atmosphäre werden wieder diverse Fahrgeschäfte und die Buden der Schausteller sorgen. Dabei sein werden der „Jumper“, der große Autoskooter von Heino Jockers und das allseits beliebte „Miami“. Im Kinderbereich werden unter anderem zwei Kinderkarusselle, ein Pressluft-Flieger sowie eine Trampolinanlage für Unterhaltung sorgen. Insgesamt kann den zahlreichen Kirmes-Besuchern auch 2017 wieder ein breites Spektrum an Fahrgeschäften und Attraktionen angeboten werden.

Die Merchweiler Kirmes ist somit nach wie vor eine der attraktivsten und größten Kirmessen im Umkreis.

Die Eröffnung mit Fassanstich findet am Freitag um 19 Uhr im Biergartenbereich der Handballer statt. Unterstützt wird der Ortsvorsteher von der Schulband der Max von der Grün-Schule. Die Eröffnung wird von der Schützengilde Wemmetsweiler mit einem Salutschießen begleitet.

Im Biergartenbereich der Handballer wird am Kirmesmontag ab 12 Uhr auch das traditionelle Handwerkeressen für jedermann angeboten. Wegen der großen Nachfrage der letzten Jahre gibt es wieder Gefüllte mit Sauerkraut und Specksoße zum Preis von 5,90 Euro. Bestellungen sind erwünscht. Am Kirmesmontag selbst verkauft der TVM aber auch weitere Gerichte solange der Vorrat reicht.

Am Kirmessonntag und -montag, von 15.30 bis 18.30 Uhr, wird es auf dem Festplatz für die Kinder erneut verschiedene kostenfreie Aktionen geben: Kinder-Schminken, Luftballonbasteln, Zaubertricks und Airbrush-Tattoos stehen auf dem Programm, das vom Gaswerk Illingen finanziert wird.

Weiter auf dem Programm steht am Kirmesfreitag die „Happy-Hour“ der Schausteller. Die Betreiber der Fahrgeschäfte werden gegen 17 Uhr den Betrieb aufnehmen und in der Zeit von 18 bis 19 Uhr wieder zwei Fahrchips zum Preis von einem verkaufen. Auch die Handballer beteiligen sich an der Happy-Hour. Im Biergarten werden in dieser Zeit zwei Bier zum Preis von einem Bier angeboten.

Ein Höhepunkt wird am Kirmessamstag das Höhenfeuerwerk sein, das gegen 23 Uhr abgeschossen wird. red./hr