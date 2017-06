Kirmes in Steinbach

STEINBACH Steinbach feiert die diesjährige Kirmes vom 16. bis 19. Juni.

Am Freitagabend, 16. Juni, lädt die Feuerwehr die Bevölkerung ab 18 Uhr zu einem Umtrunk auf dem Festplatz ein. Alle Getränke werden dann für 1 Euro angeboten. Zusätzlich kann man sich an diesem Abend mit Schwenkbraten und Rostwurst stärken.

Mit einem Fassanstich wird dann am Samstag, 17. Juni, um 19 Uhr die Veranstaltung auf dem Festplatz offiziell eröffnet. Diesen nehmen die Ortsvorsteher von Steinbach und Dörsdorf, Jörg Wilbois und Armin Caspar, gemeinsam vor. Für die musikalische Umrahmung der Eröffnung sorgt auch in diesem Jahr der Spielmanns- und Fanfarenzug „Blau-Weiß“ Steinbach. Nach dem Fassanstich wird es 15 Minuten lang Freifahrten auf den Fahrgeschäften geben, die samstags erneut bereits um 17 Uhr öffnen.

Den Getränkeverkauf wird wie immer die örtliche Freiwillige Feuerwehr übernehmen, die Karnevalsgesellschaft „Blau-Weiß“ bietet Essen an. Am Samstag wird ein Fass Freibier aufgelegt. Sonntag und Montag geht es dann jeweils ab 10 Uhr mit dem Frühschoppen weiter. An den Nachmittagen findet buntes Kirmestreiben statt.

Am Montag bieten die Schausteller eine „Happy Hour“ an: Während der Zeit von 15.30 Uhr bis 17 Uhr gibt es auf allen Fahrgeschäften zwei Fahrten zum Preis von einer.

red./mk