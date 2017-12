ST. INGBERT Am 5. Dezember war der Nikolaus zu Besuch beim Kaffeenachmittag der Malteser St. Ingbert und feierte gemeinsam mit Seniorinnen und Senioren sowie Helferinnen des Besuchs- und Begleitungsdienstes.

Der heilige Mann brachte den Besuchern kleine Geschenke mit, über die sich die Senioren genauso freuten wie über die selbstgebastelten Engel und Weihnachtsbäumchen der Helfer. Es wurde Kaffee und selbst gebackener Kuchen angeboten. Begleitet wurde das Zusammensein von besinnlichen Texten und dem gemeinsamen Singen weihnachtlicher Lieder.

Auch im kommenden Jahr wird jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat ab 15 Uhr ein Kaffeenachmittag für Senioren in den Räumen der Malteser (Ludwigstraße 29) angeboten. Um Anmeldung wird gebeten.

„Wir bieten den Kaffeenachmittag mit wechselndem Programm im Rahmen unserer Dienste für Senioren an und freuen uns über jeden Besucher, der Lust hat sich bei einem Tässchen Kaffee auszutauschen und unter Leute zu kommen“, so Sabine Grimm, Ortsbeauftragte der Malteser in St. Ingbert.

Kontakt

Anmeldung und weitere Informationen: Sabine Grimm, Malteser Hilfsdienst e. V., Tel. (06894) 1960032, E-Mail: sabine.grimm@malteser.org. red./sb