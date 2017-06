EINÖD Die Ski & Wanderfreunde Einöd veranstalten am Sonntag, 18. Juni, die 6. Monatswanderung (Kässchmierwanderung). Abmarsch ist um 9.10 Uhr an der Vereinshütte. Die Wanderung führt rund um die Vereinshütte. Interessierte Wanderer werden aus organisatorischen Gründen gebeten , sich in die in der Hütte ausliegende Liste, einzutragen. red./jj