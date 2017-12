RIESCHWEILER-MÜHLBACH Der Landfrauenverein Höhfröschen lädt am Dienstag, 12. Dezember, um 18 Uhr, zum Jahresabschlussessen in das Gasthaus „Birkenhof“ in Rieschweiler-Mühlbach ein.

Die Landfrauen wollen in gemütlicher Atmosphäre das Jahr 2017 ausklingen lassen. Zum „Wichteln“ soll ein hübsch verpacktes Geschenk mitgebracht werden. rb