LANDSWEILER Seit zwei Jahren gibt es wieder eine Theatergruppe in Landsweiler. Zweimal haben die Akteure um Spielleiter Thomas Schirra beweisen, dass Theater keineswegs unpopulär ist. Ausverkaufte Veranstaltungen waren der Beweis. Bei der Aufführung des Krimidinners „Ein mörderischer Parteitag“ wirkte auch eine Kindergruppe als Chor mit. Den jungen Leuten hat das so gut gefallen. Das Interesse am Theaterspielen wurde geweckt.

Aufgrund mehrerer Anfragen entschloss sich die Theatergruppe, die dem Turnverein Landsweiler angegliedert ist, eine Jugendgruppe ins Leben zu rufen. Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 15 Jahren werden nun gesucht, die Spaß am Theaterspiel und gerne kreativ sind. Ein Schnuppertreffen ist für Sonntag, 28. Juni, 18 Uhr, Pfarrsaal, geplant.

Informationen bei Thomas Schirra unter Tel. (06881) 4347 oder (0152) 21673162.

red./mk