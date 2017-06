Infoveranstaltung zu Baumaßnahmen

GERSWEILER Bürgermeister Ralf Latz informiert in einer Bürgerversammlung am Donnerstag, 22. Juni, 18 Uhr, in Gersweiler gemeinsam mit der Stadtwerke Saarbrücken AG, dem Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetrieb (ZKE) und Vertretern aus dem Baudezernat der Landeshauptstadt Saarbrücken über laufende und bevorstehende Baumaßnahmen im Kanalbereich und die Erneuerung von Versorgungsleitungen im Bereich Klarenthaler Straße, Hauptstraße und Blumenstraße.

Die Informationsveranstaltung findet in der Halle des TUS Ottenhausen in der Hauptstraße 200 in Gersweiler statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen. red./sh