Infothema Inkontinenz

KREIS SAARLOUIS Das Marienhaus Klinikum beteiligt sich an der Kampagne zur Aufklärung über die Volkskrankheit Inkontinenz.

In der Zeit von Montag bis Sonntag, 19. bis 25. Juni, findet in diesem Jahr die 9. World Continence Week statt. Der Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Dr. med. Yemenie Aschalew wird dabei zum „Stellenwert der minimal invasiven Chirurgie bei der operativen Therapie von Senkungszuständen und Harninkontinenz der Frau“, Vorträge halten: Montag, 19. Juni, im Caritas-Krankenhaus Lebach; Dienstag, 20. Juni, im Marienhaus Klinikum Dillingen und am Donnerstag, 22. Juni, am Standort Saarlouis

Die kostenlosen Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr.

Laut Statistik ist jeder zehnte Deutsche inkontinent: Junge wie Alte, Männer wie Frauen. Doch trotz der hohen Anzahl Betroffener, geht über die Hälfte der Erkrankten aus Scham nicht zum Arzt. Die Deutsche Kontinenz Gesellschaft e. V. hat es sich als gemeinnützige, medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft seit 1987 zur Aufgabe gemacht, Inkontinenz aus der Tabuzone zu holen und den Weg frei zu machen für eine verbesserte Diagnose, Behandlung und Prävention von Harn- und Stuhlkontinenz. Daher werden jährlich Aktionswochen mit Aufklärungsveranstaltungen durchgeführt.

„Unsere Klinik ist Beratungsstelle der Deutschen Inkontinenz Gesellschaft“, erläutert Dr. Aschalew: „Das zeigt wie wichtig uns dieses Thema ist und wie ernst wir die Probleme der Betroffenen nehmen. Wir wollen mit unserer Veranstaltung den Patienten die Möglichkeit geben, mehr über die Volkskrankheit und mögliche Therapien zu erfahren“. red./am