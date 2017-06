Infos für werdende Eltern

SAARBRÜCKEN Am Donnerstag, 15. Juni, 18 Uhr, findet im Klinikum Saarbrücken ein Informationsabend für werdende Eltern im Besprechungsraum über dem Casino statt. Dabei können Interessierte das Team der Geburts- und Kinderklinik kennenlernen und – wenn frei - den Kreißsaal sowie die Mutter-Kind-Station besichtigen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos: Tel. (0681) 963-2234.

Außerdem gibt es am Freitag, 16. Juni, von 18 bis 20 Uhr einen Kursus für junge Eltern, deren Säuglinge heftig schreien. Denn gerade sogenannte Schreibabys können den Frieden und die Harmonie auch der zunächst glücklichsten jungen Familie stark gefährden. Dahinter stehen häufig Regulationsstörungen, die mit pädagogischen und psychologischen Methoden gemindert und geheilt werden können. Mehr über die Behandlung von Schreikindern und über mögliche medizinische Hintergründe erfahren junge Eltern in der Elternschule des Klinikums Saarbrücken am Freitag, 16. Juni, von 18 bis 20 Uhr, im Besprechungsraum über dem Casino. Anmeldungen per E-Mail an sruffing@)klinikum-saarbruecken.de oder Infos: Tel. (0681) 963-2234.

Dass enger Hautkontakt für die Entwicklung von Babys wichtig ist, ist längst bekannt. Ein Tragetuch kann dabei helfen. Wie man ein solches richtig bindet, ist Thema eines Seminars der Elternschule am Samstag, 17. Juni, von 10.30 bis 13 Uhr, im Raum der Elternschule, 1. Untergeschoss des Klinikums Saarbrücken. Anmeldung per E-Mail an info@mit-freude-tragen.de. red./sh