Informationstag für Grundschüler

LOSHEIM AM SEE Am Samstag, 13. Januar, lädt die PDG Losheim von 8.45 bis 12.30 Uhr Schüler der vierten Grundschulklassen und deren Eltern ein, sich über die Schule zu informieren. Dieser Tag bietet die beste Gelegenheit, sich vor Ort über das breit gefächerte Unterrichts- und Bildungsangebot an der PDG-Losheim zu informieren. Während die Schulleitung in einer zentralen Informationsveranstaltung die Eltern von Viertklässlern über die verschiedenen Bildungsgänge informiert, können die Gastschüler am Fachunterricht der Klassenstufen 5 und 6 teilnehmen.red./ti